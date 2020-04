La Sélection, de Kiera Cass, bientôt adapté par Netflix

Dans un futur proche, les États-Unis et leur dette colossale ont été rachetés par la Chine. Des ruines est née Illeá, une petite monarchie repliée sur elle-même et régie par un système de castes. Face à la misère, des rebelles menacent la famille royale. Un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne...

Dystopie se déroulant dans des États-Unis ravagés par une crise économique, la série de livres La Sélection a rencontré un franc succès, avec un premier tome vendu à près de 11 millions d'exemplaires dans le monde entier. Il n'en fallait pas plus pour attirer l'attention de la plateforme Netflix, qui a jeté son dévolu sur la série et annonce ainsi la production d'un premier film inspiré du tome 1 de l'œuvre de Kiera Cass.Le résumé de l'éditeur pour La Sélection, tome 1 :L'adaptation de La Sélection marque une nouvelle collaboration entre Netflix et Haifaa Al-Mansour, après Une Femme de tête, film produit en 2018 par la plateforme. Quant à Al-Mansour, outre Wadjda, elle a aussi réalisé Mary Shelley en 2017, un film biographique consacré à l'écrivaine anglaise.Notons qu'à la production du film on retrouve Pouya Shahbazian, notamment, qui avait associé son nom à l'adaptation de la série de livres Divergente au cinéma...En France, les livres de la série La Sélection ont été publiés par Robert Laffont, dans la collection « R » de l'éditeur, dans une traduction de Madeleine Nasalik pour le premier tome.via Variety