La sélection de la 9e édition de La Voix des lecteurs

La sélection de La Voix des Lecteurs 2019 :La Tristesse des femmes en mousseline, Jean-Daniel Baltassat, éditions Calmann-LévyPrendre et perdre, Jean-François Mathé, Rougerie éditeurChafouine, Alain Galan, éditions Buchet-ChastelLe Cavalier, Derek Munn, éditions L’Ire des margesScalp, Cyril Herry, éditions SeuilCe prix récompense tous les ans un auteur de création littéraire (roman, poésie, théâtre…), vivant en Nouvelle-Aquitaine, édité au cours des douze derniers mois. Il est décerné par des groupes de lecteurs qui se constituent librement, se rencontrent, échangent et choisissent leur livre préféré, parmi une sélection de cinq titres effectuée préalablement par des professionnels du livre, de la lecture et du cinéma de la Nouvelle-Aquitaine.La Voix des lecteurs est accessible à tous les lecteurs, quels que soient leur âge et leur lieu de vie, valides ou en situation de handicap. En effet, grâce à un partenariat national avec l’association Valentin-Haüy, tous les livres de la sélection sont disponibles en version audio.La remise du prix de La Voix des lecteurs, doté de 1 500 € pour le lauréat, se déroule le 23 novembre 2019 en présence des auteurs.Les conditions de participation au prix se trouvent à cette adresse