La sélection de livres sur la musique du Prix de la brasserie Barbès 2019

Établissement à l’emplacement unique au cœur du 18ème arrondissement, la Brasserie Barbès rend hommage aux grands prix littéraires parisiens, la touche « Barbès » en plus. Car au-delà de la belle prose, ce prix récompensera l’auteur.e de la meilleure œuvre littéraire s’inspirant de l’univers de la musique.La sélection 2019 est la suivante :Encore plus de bruit, Maud Berthomier, TristramOn ne vit qu'une heure, David Dufresne, SeuilGirls Rock, Sophie Rosemont, NilLa Mélodie sanctuaire, Arnaud Gauthier, Le mot et le resteFaire danser les gens, Fred Riester, SéguierBernard Estardy, Le Géant, Julie Estardy, Gonzaï MediasSergent Papa, Marc Citti, Calmann-LévyLe jury réunit Juliette Armanet, Gaspard Augé, Thomas Baumgartner, Boris Bergmann, Regina Demina, Sophia Hocini, Simon Johannin, Caroline de Maigret, Léonie Pernet, Kiddy Smile et Georgina Tacou.Le lauréat ou la lauréate succèdera à Karim Madani, récompensé en 2018 pour son livre Jewish Gangsta , publié par les éditions Marchialy.