La sélection des bibliothécaires pour le Prix des lecteurs corréziens 2018-2019

Depuis son lancement en 2013, le Prix des lecteurs corréziens récompense un ouvrage d'un auteur d'expression française. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un prix des lecteurs, qui choisissent leur livre favori parmi la sélection d'un comité départemental composé de onze bibliothécaires. 5 livres font partie de cette sélection.









La sélection est la suivante :



Changer l'eau des fleurs, de Valérie Perrin (Albin Michel)

Le Courage qu'il faut aux rivières, d'Emmanuelle Favier (Albin Michel)

Les Indifférents, de Julien Dufresne-Lamy (Belfond)

La Nuit introuvable, de Gabrielle Tuloup (Philippe Rey)

Sauf, d'Hervé Commère (Fleuve noir)



Jusqu'au mois de mars 2019, ce sont au total 34 bibliothèques du réseau qui se lancent dans l'aventure et les lecteurs sont invités à choisir deux titres parmi les cinq en compétition. Pour les aider, la Bibliothèque départementale a constitué des mallettes contenant les romans qui leur seront prêtés. D'autres bibliothèques ont décidé d'acheter elles-mêmes les ouvrages.



Par ailleurs, trois des cinq titres sont également disponibles sur Médiathèque numérique de la Corrèze, à partir du Prêt numérique en bibliothèque. La sélection du Prix des lecteurs corréziens 2018-2019 est téléchargeable gratuitement sur liseuses, ordinateurs et smartphones depuis la plateforme correze.bibliondemand.com.



La Bibliothèque départementale fournit également l'ensemble du matériel de communication, à savoir : affiches, marque-pages, dépliants expliquant le déroulement du prix et les modalités pour participer au vote, ainsi que la grille d'évaluation des ouvrages. Une grille unique et anonyme sera utilisée par le lecteur à la fois pour classer les livres par ordre de préférence mais aussi pour donner une appréciation globale sur l'ouvrage.



Les avis pourront être publiés dans la plaquette présentant la sélection des titres finalistes à l'ensemble des Corréziens à partir d'avril 2019.



Une fois la sélection des deux finalistes effectuée, tous les Corréziens pourront se prononcer jusqu'au mois de juin pour élire leur lauréat.