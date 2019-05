La sélection du Prix AFD Littérature-monde du festival Étonnants Voyageurs

Le jury composé des écrivains Ananda Devi, Dany Laferrière, de l'Académie française, Michel Le Bris, Anna Moï, Atiq Rahimi, Jean Rouaud et Boualem Sansal rejoints par Nathalie Crom, cheffe du service Livres à Télérama, décernera en juin prochain lors du festival Saint-Malo Étonnants Voyageurs (8-10 juin 2019) deux prix : l'un destiné à un ouvrage écrit en français, l'autre à un roman traduit, publiés dans les 12 derniers mois. Les deux lauréats se verront attribuer une dotation d'une valeur de 3.000€.Les membres du jury annoncent la sélection de 5 titres pour le prix AFD Littérature-monde et 5 pour le prix AFD Littérature-monde étranger.PRIX AFD LITTÉRATURE-MONDE• Beyrouk, Je suis seul (Elyzad)• Franck Bouysse, Né d'aucune femme (la Manufacture de livres)• Lola Gruber, Trois concerts (Phébus)• Paola Pigani, Des orties et des hommes (Liana Levi)• Dai Sijie, L'Évangile selon Yong Sheng (Gallimard)PRIX AFD LITTÉRATURE-MONDE ÉTRANGER• Jamey Bradbury, Sauvage, trad. Jacques Mailhos (Gallmeister)• Paul Lynch, Grace, trad. Marina Boraso (Albin Michel)• Francesca Melandri, Tous, sauf moi, trad. Danièle Valin(Gallimard)• Jeroen Olyslaegers, Trouble, trad. Françoise Antoine (Stock)• Ron Rash, Un silence brutal (Gallimard)Les lauréats seront dévoilés le lundi 20 mai 2019 et les auteurs primés recevront leur prix à Saint-Malo dans le cadre du festival Étonnants Voyageurs (8-10 juin).