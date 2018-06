La sélection du Prix de la littérature arabe 2018 dévoilée

Créé en 2013, le Prix de la littérature arabe est la seule récompense française distinguant la création littéraire arabe. Ce prix, doté de 10.000 €, promeut le roman ou le recueil de nouvelles d'un écrivain ressortissant de la Ligue arabe et auteur d'un ouvrage écrit ou traduit en français et publié entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018. La sélection de l'édition 2018 vient d'être dévoilée.





La sélection 2018 est la suivante :

Nos Richesses, de Kaouther Adimi (Seuil)

L'Ombre du soleil, de Taleb Alrefai (Actes Sud)

Un Jeune Homme en colère, de Salim Bachi (Gallimard)

La Minette de Sikirida, de Rachid El-Daïf (Actes Sud)

Les Femmes de Karantina, de Nael Eltoukhy (Actes Sud)

La Ville gagne toujours, de Omar Robert Hamilton (Gallimard)

Des Ailes au loin, de Jadd Hilal (Elyzad).



Le jury se réunira à l'automne sous la présidence de Pierre Leroy, cogérant de Lagardère SCA, pour délibérer et désigner le (ou la) lauréat(e) de la nouvelle édition du Prix de la littérature arabe. Celui-ci sera annoncé et remis à l'Institut du monde arabe (IMA) à l'occasion d'une cérémonie qui se déroulera le 24 octobre 2018, en présence de Jack Lang, président de l'IMA.



Depuis sa création par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du monde arabe, le Prix de la littérature arabe a été remis au Libanais Jabbour Douaihy (2013), à l'Égyptien Mohamed al-Fakharany (2014), au Saoudien Mohammed Hasan Alwan (2015), à l'Irakienne Inaam Kachachi (2016) et à l'Irakien Sinan Antoon (2017) pour son roman Seul le grenadier (Sindbad/Actes Sud).



L'année dernière, deux mentions spéciales ont également été attribuées à la Marocaine Yasmine Chami pour son roman Mourir est un enchantement (Actes Sud) et au Syrien Khaled Khalifa pour Pas de couteaux dans les cuisines de cette ville (Sindbad/Actes Sud).