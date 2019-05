La sélection du Prix des Lecteurs des Littératures européennes Cognac

Parrainé et doté par le Groupe Garandeau, coordonné avec les bibliothèques départementales de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, le Prix des Lecteurs fait découvrir la littérature européenne d’aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine. Il regroupe 130 bibliothèques et plus de 1500 lecteurs.La sélection 2019 est la suivante :Stefan Brijs, Taxi Curaçao, traduit par Daniel Cunin, édition Héloïse d'OrmessonStefan Hertmans, Le cœur converti, traduit par Isabelle Rosselin, GallimardJeroen Olyslaegers, Trouble, traduit par Françoise Antoine, StockConnie Palmen, Ton histoire. Mon histoire, traduit par Arlette Ounanian, Actes SudSimone van der Vlugt, Bleu de Delft, traduit par Guillaume Deneufbourg, Philippe ReyLe vote doit parvenir avant le samedi 19 octobre à votre contact BDP et à LEC par email à l’adresse : contact@litteratures-europeennes.com. Un lecteur ne peut voter qu'une fois, chaque lecteur inscrit donnant son vainqueur. Chaque bibliothèque communique ensuite le nombre de voix recueillies par auteur dans son groupe.Le prix est doté par le Groupe Garandeau (1500 €) et le département du Nord (un mois de résidence à la Villa-Yourcenar en novembre 2020).