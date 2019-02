La sélection du Prix du livre audio France Culture/Lire dans le noir 2019

Fiction :

Non-fiction :

Jeunesse :

Les trois ouvrages lauréats, un pour chaque catégorie, seront dévoilés le 15 mars prochain.Différente de Marlène Tissot lu par Margot Charon chez 15kLa daronne de Hannelore Cayre lu par Isabelle de Botton chez Audiolib Fénitchka de Lou Andréas Salomé lu par Anna Mouglalis chez Les éditions des femmesÉcrits de guerre de Pierre Mac Orlan lu par Bernard Ascal chez EponymesHitler, une biographie expliquée de Johann Chapoutot et Christian Ingrao chez FrémauxCorrespondance de Maria Casares et Albert Camus lu par Isabelle adjani et Lambert Wilson chez Gallimard – ecoutez lireLoin de Garbo de Sigrid Baffert lu par Jean-Pierre Daroussin chez Les éditions des Braques / Victorie musicDys sur dix de Delphine Pessin lu par Fred Testot chez LizzieLe miroir et le coquelicot de Guy Prunier lu par l’auteur et Marion Cordier chez Oui’dire