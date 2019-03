La sélection du Prix Hors Concours 2019-2020

Depuis 2016, le prix Hors Concours se définit sur son site Web comme « le prix littéraire [qui] propose une sélection inédite, innovante et inspirante de dernières parutions de littérature adulte et francophone contemporaine, issues de l'édition indépendante ».Le volume de la Bibliothèque Hors Concours sera envoyé à plus de 500 professionnels du livre et lecteurs en France et dans le monde afin de sélectionner leurs 5 titres finalistes.Voici la sélection du Prix Hors Concours de l'année 2019-2020. Les noms des maisons d'édition sont indiqués en gras :- Benjamin Planchon- Gilles Rozier- Benoît Sourty- Jean-Luc A. D’Asciano- Ivre Cécile Delalandre- Marianne Brun- Rechenmann- Isabelle Never- Patrick Straumann- Carole Zalberg- Éric Tchijakoff- Yasmine Khlat- Sabrina Kassa- Maëlig Duval- Mehdi Charef- Patrick Meadows- Odile Massé- Éric Fougere- Corinne Desarzens- Frédérique Germanaud- Irma Pelatan- Maëlle Levacher- Gilles Sevastos- Catherine Gucher- Juliette Keating- Jean-Baptiste Labrune- Christophe Fourvel- Yara El-Ghadban- Roula Azar Douglas- François Chaslin- Jacques Houssay- Jean-Baptiste Maudet- Juliette Léveillé-Trudel- Alexie Morin- Géraldine Collet- Tara Lennart- Isabelle Minière- Christophe Dabitch- Charles Aubert- Martin Mongin