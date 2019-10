La sélection du prix Landerneau BD 2019 dévoilée 

Créé en 2012, le prix landerneau BD récompense chaque année un album francophone singulier, publié depuis le début de l’année et qui fédère, autour de son sujet et de son dessin, un large public.Les ouvrages sélectionnés cette année sont :- Dans la tête de Sherlock Holmes — Tome 1 : L’Affaire du ticket scandaleux de Cyril Liéron et Benoît Dahan (Ankama)- Le Château des Animaux — Tome 1 : Miss Bengalore (Casterman) de Xavier Dorison et Félix Delep- Mécanique céleste de Merwan (Dargaud)- Senso d’Alfred (Delcourt)- Les Indes fourbes d’Alain Ayroles et Juanjo Guarnido (Delcourt)- Préférence système d’Ugo Bienvenu (Denoël Graphic)- Le dernier Atlas — Tome 1, de Gwen de Bonneval, Fabien Vehlmann, Fred Blanchard et Hervé Tanquerelle (Dupuis)- Zaroff de François Miville-Deschênes et Sylvain Runberg (Le Lombard)- Dans la forêt de Lomig, adapté de Jean Hegland (Sarbacane)- Le Vagabond des étoiles — Première partie de Riff Reb’s, librement adapté de Jack London (Soleil)Créé en 2012, le prix landerneau BD récompense chaque année un album francophone singulier, publié depuis le début de l’année et qui fédère, autour de son sujet et de son dessin, un large public.Le Prix de la bande dessinée sera le quatrième des prix décernés par les Espaces Cuturels E.Leclerc, après les prix polars, album jeunesse et prix des lecteurs.L’an dernier, les lauréats étaient Roxane Moreil et Cyril Pedrosa pour l'Âge d’or , publié chez Dupuis.