La sélection pour le Prix du Cercle Montherlant - Académie des Beaux Arts 2019

Créé en 2002, Le Prix du Cercle Montherlant – Académie des beaux-arts, récompense annuellement l’auteur d’un livre d’art en langue française paru l'année précédente. Le choix du jury repose sur une appréhension globale (éditoriale, illustrative, rédactionnelle) des ouvrages consacrés à l’art. Les thèmes sont vastes, il peut s'agir d'un livre sur la discipline même de l'art, des objets artistiques, des études thématiques, ou encore des monographies.D’un montant de 10.000 €, le Prix est réparti depuis 2016 entre l’auteur (8000 €) et l’éditeur (2000 €). Il est financé par Jean-Pierre Grivory, président directeur général de la société « Parfums Salvador Dali ».L’Académie des beaux-arts est l’une des cinq académies composant l’Institut de France. Composée de 63 membres répartis dans 9 sections artistiques, elle s’attache à promouvoir et encourager la création artistique dans toutes ses expressions et veille à la défense du patrimoine culturel français.Voici les ouvrages présélectionnés par le jury :Delacroix. La liberté d'être soi de Dominique de Font-Réaulx aux Éditions Cohen & CohenRubens, des camées antiques à la galerie Médicis de Marianne Caujannot-Le Blanc et Évelyne Prioux aux Éditions Le PassageCassandre de Alain Weill aux Éditions HazanAndré Beloborodoff. Architecte, peintre et scénographe de Eugénie von Neipperg aux Éditions NormaLes Triomphes de Pétrarque illustrés par le vitrail de l’aube au XVIe siècle de Jean-Yves Masson aux Éditions Diane de Selliers