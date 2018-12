La sélection, roman d'Aravind Adiga, sur Netflix ce 28 décembre

L’histoire de Manju et Radha, deux frères, adolescents, est celle d’un défi : devenir le meilleur batteur de l’équipe de cricket de Mumbai. Cette série indienne, produite par Neflix, est donc tirée du livre d’Aravind Adiga. Le roman avait été publié en septembre 2017 chez Buchet-Chastel, traduit par Annick Le Goyat.Adiga avait reçu le Man Booker Prize en 2008 pour Le tigre blanc (même éditeur, même traductrice, paru en octobre 2011).La sélection est une sorte de drame familial : la mère de Manju est partie, sans espoir de retour, et son frère aîné, Radha, est probablement meilleur que lui au cricket. Ses espoirs sont minces. Et leur père ne cesse de les pousser dans leurs retranchements, pur obtenir d’eux qu’ils soient les plus talentueux joueurs.Annoncée en novembre dernier, la série est produite par Anil Kapoor Film Company et Seven Stories Ltd, spécifiquement à l’attention du marché indien. Elle sera cependant accessible en France dès le 28 décembre. On retrouve dans la distribution Mahesh Manjrekar (Slumdog Millionaire, Kaante) et Ratna Pathak Shah (Love Per Square Foot, Lipstick Under My Burkha).