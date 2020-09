La série Brave New World diffusée en France en exclusivité avant la fin de l'année

Starz est au même titre qu’HBO une chaîne américaine du câble payante, son service de vidéo en streaming par abonnement, Starzplay, est disponible en France depuis novembre 2019. La plateforme disponible sur iOS et Android vient aujourd’hui étoffer son catalogue avec Brave New Wolrd.Adaptation du Meilleur des mondes (traduction Jules Castier ed Pocket), la célébrissime dystopie d’Aldous Huxley, la série sera diffusée avant la fin de l’année dans plusieurs pays européens dont la France.Citoyens de New London, Bernard Marx (Harry Lloyd) et Lenina Crowne (Jessica BrownFindlay) n’ont jamais rien connu d’autre qu’un ordre social rigide. Curieux d’explorer la vie au-delà des restrictions de leur société, les deux New Worlders embarquent pour des vacances dans les Terres Sauvages, où ils se retrouvent impliqués dans une violente rébellion.Bernard et Lenina sont sauvés par John le Sauvage (Alden Ehrenreich), qui s’enfuit avec eux pour New London. L’arrivée de John dans le Nouveau Monde va vite menacer l’utopique harmonie des lieux, laissant Bernard et Lenina face aux conséquences.Brave New World compte à son casting Alden Ehrenreich (« Solo : A Star Wars Story »), Jessica Brown Findlay (« Downton Abbey »), Harry Lloyd (« Game of Thrones »), Kylie Bunbury (« When They See Us »), Nina Sosanya (« Killing Eve »), Joseph Morgan (« The Originals »), Sen Mitsuji (« Origin »), Hannah John-Kamen (« Ant-Man and the Wasp ») et Demi Moore (« Ghost »).La série est produite par UCP, une division de Universal Studio Group, en association avec Amblin Television. David Wiener (« Homecoming », « The Killing ») est producteur exécutif et showrunner de la série. Darryl Frank (« The Americans ») et Justin Falvey (« The Americans »), copresidents de Amblin Television, sont également producteurs exécutifs.