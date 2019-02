La série Canal + « La Guerre des mondes » dévoile son casting

La Guerre des Mondes, version Spielberg, en 2005

La Guerre des Mondes, version Spielberg, en 2005

The War of the Worlds (traduit La Guerre des Mondes, par Henry-D. Davray ) le classique de H. G. Wells, fait son retour avec une série coproduite par Canal + et Fox Networks. Le projet abordera l'œuvre de Wells à partir d'un nouvel angle, celui d'une époque moderne dans laquelle l'histoire est transposée. L'action du roman original se déroulera en effet au XXIe siècle.La production vient de révéler son casting : Gabriel Byrne et Elizabeth McGovern dans le rôle des personnages principaux, Natasha Little, Daisy Edgar Jones, Léa Drucker, Guillaume Gouix, Adel Bencherif et Stephane Caillard.Cette nouvelle adaptation de La Guerre des mondes, qui marquera « la première création originale de science-fiction chez Canal+ », selon la chaîne, a été imaginé par le Britannique Howard Overman. La production, actuellement en cours au Royaume-Uni et en France sera dirigée par Gilles Coulier et Richard Clark. La mini-série comprendra 8 épisodes de 60 minutes, produits par Studiocanal et Urban Myth Films.AGC Television a rejoint Canal + et Fox Networks en tant que partenaire de la série en langue anglaise qu'il cofinancera et distribuera. Si la société se chargera de la distribution sur le marché nord-américain, elle partagera ses droits avec StudioCanal pour l'Amérique latine, l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Moyen-Orient. FNG Content Distribution s’occupera de l’Europe et de l’Afrique (hors territoires francophones).Canal + diffusera la série en France et sur les territoires francophones, mais aucune date de sortie n'a été fournie.À noter que la BBC diffusera cette année une nouvelle version à la télévision britannique. Portée par Eleanor Tomlinson, Rafe Spall, Robert Carlyle et Rupert Graves, la mini-série aura pour toile de fond le Londres de l'époque édouardienne, décor de l'ouvrage original paru à la fin du XIXe siècle.Via Deadline