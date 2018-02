La série de bandes dessinées SODA, de Tome et Warnant, bientôt au cinéma

C'est une simple image qu'a publiée Nicolas Bary sur son compte Facebook, mais elle pourrait accréditer l'hypothèse d'une adaptation au cinéma de la série de bandes dessinées SODA, publiée à l'origine par les éditions Dupuis après une apparition dans le journal Spirou, à l'origine.

Nicolas Bary développe actuellement une bande dessinée avec Dupuis, Le Monde des Cancres, et a récemment adapté une autre bande dessinée de Philippe Tome, Le Petit Spirou...

Le synopsis de l'éditeur pour Soda :

« On m'appelle SODA, mais mon vrai nom, c'est Solomon. David Elliot Hanneth Solomon. Si elle savait, ma mère vous dirait sans doute que je suis policier, mais à New York, il n'y a pas de policiers, juste des flics. De toute façon, elle ne sait pas, ça l'inquiéterait, elle m'a toujours cru pasteur... Depuis l'an dernier, elle habite avec moi ; elle ne sort jamais et ne lit pas les journaux qui sont pleins de violence. C'est pas plus mal : les types que j'arrête sont parfois un peu morts... »