La série de livres Animorphs portée sur grand écran

Crédit photo : Jeff CC BY-SA 2.0

Après l’ adaptation de Chair de poule en 2016 , les producteurs semblent décidés à piocher dans le répertoire des séries de romans à succès des années 90. Selon The Hollywood Reporter , la maison d’édition Scolastic (Harry Potter, Hunger Games), qui possède les droits de la franchise, s’est associée avec Picturestart pour produire un film inspiré des aventures des Animorphs. Le but affiché par les deux entreprises semble être de permettre à la saga de trouver un nouveau public.Cette série de livres de science-fiction écrite par Katherine Applegate et Michael Grant a accumulé entre 1996 et 2001 pas moins de 54 tomes et titres dérivés. Véritable succès à l’époque, les romans se sont très bien exportés, avec 35 millions d’exemplaires vendus en librairies.Pour écourter le trajet qui les mène à leur salle d’arcade préférée, 5 adolescents, Jake, Cassie, Marco, Rachel et Tobias, s’aventurent dans un chantier désaffecté. Là, ils font la connaissance d’un prince extraterrestre à l’agonie. Avant de mourir, celui-ci leur donnera accès à sa technologie, offrant aux jeunes humains la capacité de se transformer en animaux, pour combatre l’invasion des Yirks, une race de limace alien. Ce synopsis qui fleure bon les années 90 a de quoi plonger dans un état nostalgique n’importe quel lecteur de l’époque.« Nous savons que ces livres ont une foule de fans passionnés à juste titre — nous y compris — et nous espérons rendre Katherine Applegate et son coauteur, Michael Grant, fiers de donner vie à Jake, Marco, Cassie, Rachel et Tobias pour une nouvelle génération », a déclaré Picture Arts, soucieux de ne pas trop travestir le matériau original.Scholastic prévoit également de publier une « Retro Box » des six premiers livres de la série Animorphs, avec leurs couvertures originales des années 90. Ce projet verra le jour l’automne prochain et s’adresse cette fois plus aux fans de la première heure qu’à un jeune public. Enfin, la maison d’édition a décidé de sortir dans la foulée une adaptation en roman graphique de l’univers.Après une série de productions à l’esthétique tirée des années 1980, la série Stranger Things en tête, il semble qu’une nouvelle décennie soit dans le viseur des industries culturelles. La saga Animorphs avait déjà eu droit à une série en 1998 et 2000, tout aussi culte (et kitsch).