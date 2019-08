La série Game of Thrones responsable d'une recrudescence du piratage

Tous les fans de GoT n’ont pas opté pour l’abonnement à HBO, et c’est mal, de toute évidence. Certains chiffres avancés maladroitement pointaient que des millions de personnes avaient opté pour les canaux pirates. Suivre les aventures de Jon Snow sans payer de redevance a en réalité attiré des quantités pharaoniques d’internautes. Torrent Freak s’est penché sur la question, en s’appuyant sur les données de MUSO, une solution de surveillance du trafic des sites pirates. Entre janvier et mars 2019, les sites surveillés ont vu leur trafic diminuer, avec une croissance revenue en avril.Alors que la musique serait moins concernée, cette augmentation correspond au 14 avril, date de diffusion de la dernière saison. Au cours de la semaine qui a suivi, on constate une augmentation de 45 millions de visiteurs en regard de la semaine précédente. Et Game of Thrones aurait engendré une hausse de 8 % du piratage au niveau mondial.« La demande de piratage de Game of Thrones est sans précédent. Elle était si forte qu’elle a accru le trafic sur des domaines tels que ThePirateBay.org. Nous aurons une meilleure vue d’ensemble du trafic et des tendances pour 2019 au fil des mois, mais l’impact de Game of Thrones sur celui d’avril et mai 2019 est clair », indique Phil Taylor, analyste chez MUSO.Amusant : la saga a tellement d’incidence qu’elle a engendré un spoiler de haute voltige… dans le dernier film Fast & Furious. Un certain Ryan Reynolds (connu pour son rôle dans Deadpool) dévoile en effet une vilaine partie de l’ultime saison, dans les séquences bonus post-générique.