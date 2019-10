La série Helstrom, d'après un personnage Marvel, révèle son casting

Dans la foulée de Runaways, série en prise de vues réelles diffusée par Hulu, le service de streaming concurrent de Netflix a accueilli avec plaisir un certain nombre de projets Marvel. Si la série Ghost Rider ne verra finalement pas le jour suite à des différends créatifs, Helstrom aura, paradoxalement, eu plus de chance. Ainsi, le personnage à l'origine secondaire dans les comics Ghost Rider sera incarné par Tom Austen dans la série.Daimon Hellstrom, qui perd une lettre de son nom dans la série Hulu, est le fils de Satan et d'une humaine, Victoria Wingate : initié à la magie noire, il décide pourtant de mettre ses pouvoirs diaboliques au service du bien et de la justice.La série suivra Daimon, mais aussi Ana Helstrom, sa sœur, incarnée par Sydney Lemmon, ainsi que leur mère, Victoria Wingate, sous les traits de Elizabeth Marvel. Aucune date de diffusion n'a été révélée.Dans les comics, Daimon Hellstrom s'est retrouvé au sein de plusieurs équipes de super-héros, mais il reste particulier par ses origines démoniaques. À n'en pas douter, la diffusion prochaine de la série devrait d'ailleurs éveiller l'intérêt de la communauté chrétienne, comme ce fut le cas avec Good Omens qui, mettant en scène l'Antéchrist et des démons, avait provoqué une levée de boucliers ...D'autres séries Marvel sont attendues sur Hulu, sous la forme de séries animées, avec, dans les cartons, M.O.D.O.K, Hit-Monkey, Tigra & Dazzler Show et Howard the Duck...