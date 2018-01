La série inspirée de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante diffusée sur Canal +

Le quatrième tome de la saga d’Elena Ferrante, L’amie prodigieuse, vient de sortir aux éditions Gallimard. Cette fresque napolitaine débutée dans les années 50 prend ici fin, avec la traduction d’Elsa Damien. Et les fans rassasiés du dernier volume pourront ensuite prendre leur mal en patience, en attendant la série qui sortira sur Canal +.





Naples - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Annoncé depuis un moment, le projet de série de 32 épisodes – quatre saisons de 8 épisodes – est en coproduction entre Wildside (FremantleMedia) et Fandango Productions. Et Canal + a levé le mystère, en affirmant que le groupe avait préacheté la série. Un bref message passé sur Twitter et zou, c’est expédié.

Le tome 4 du roman a été tiré à 150.000 exemplaires, mettant fin aux aventures de Lila et Lena. Avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, les deux héroïnes se retrouveront sur les écrans par l’intermédiaire de Saverio Costanzo, qui a réalisé la première saison. Chaque épisode durera 52 minutes.

L’adaptation est réalisée par HBO, en partenariat avec la Rai. Elena Ferrante – qu’importe celle, celui ou ceux qui se cachent derrière ce pseudonyme – a prêté main-forte sur le scénario, écrit par Francesco Piccoli et Laura Paolucci (respectivement scénariste sur le film Habemus Papam et productrice sur le film Gomorra, diffusés sur Canal +). Le tout produit par l'équipe de The Young Pope.

Le tournage avait commencé début décembre, et la diffusion interviendra fin 2018, voire début 2019. Le temps de relire toute la série...

C'est officiel ! @canalplus annonce le préachat de la série L’AMIE PRODIGIEUSE

D'après le best-seller d’Elena Ferrante, la saga retracera l'histoire d'amitié entre deux femmes dans l’Italie d’après-guerre. #amieprodigieuse — Les séries CANAL+ (@seriescanalplus) 18 janvier 2018

Elena Ferrante, trad. Elsa Damien – L’amie prodigieuse IV – Editions Gallimard – 9782072699313 – 25 € / Ebook 16,99 €