La série Le tour du monde en 80 jours sera diffusée fin 2020 ou début 2021

En 1872, le gentleman anglais Phileas Fogg (David Tennant) et son majordome Passepartout (Ibrahim Koma) font le tour du monde en 80 jours. Les deux aventuriers sont accompagnés par l'ambitieuse journaliste Abigail Fix (Leonie Bennesch), qui espère un scoop.

L'Alliance européenne annonce un autre « projet phare », à l'occasion de la Berlinale : l'adaptation inédite du best-seller de science-fiction de Frank Schätzing, The Swarm (Abysses, traduit par Danièle Darneau, Presses de la Cité), dont le tournage devrait commencer à l'automne 2020. The Swarm est produit par Intaglio Films, ndF International Production. Aux côtés de l'Alliance, le groupe NENT, l'ORF et la SRF participent également.

Annoncée il y a quelques mois, la série Le tour du monde en 80 jours constitue le deuxième projet de coproduction de l'alliance européenne, adapté du roman de Jules Verne publié en 1872. La réalisation a été confiée à Steve Barron, sur un scénario écrit par Ashley Pharoah. La série est produite par Slim Film, France Télévisions et Federation Entertainment.Le synopsis de la série :Le tournage des 8 épisodes de cette série a commencé en février, en Afrique du Sud et en Roumanie.