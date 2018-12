La série Les Rivières pourpres aura une deuxième saison

Pour les seuls six premiers épisodes de la saison une de la série Les Rivières pourpres, les audiences se sont élevées à 4,2 millions de spectateurs par soir, en moyenne (soit 17,7 % de parts de marché). Depuis le 26 novembre dernier, deux épisodes étaient diffusés chaque lundi soir. Les bons résultats de la série ont poussé France 2 à commander une seconde saison, confirme Allociné Attention toutefois pour les amateurs de Jean-Christophe Grangé, l'écrivain ne signera pas le scénario des prochains épisodes : « Je dois écrire mes livres, je suis avant tout romancier, donc j'ai dit à la production que je ne pouvais pas m'engager à écrire encore huit épisodes », a-t-il expliqué il y a quelques semaines.Olivier Marchal et Erika Sainte, respectivement Pierre Niemans et Camille Delaunay à l'écran, devraient de leur côté faire leur réapparition dans cette nouvelle série d'épisodes.Signalons par ailleurs que les épisodes de cette première saison seront adaptés en romans par Grangé, parce qu'il « les aime bien. Des romans qui seront assez courts et reposeront donc sur le principe du personnage récurrent », avait-il précisé à Allociné.20 ans après la parution du roman original, Les Rivières pourpres, en 1998, voilà une belle manière de fêter un anniversaire...