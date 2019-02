La série Monstres et Merveilles fait son retour sur le petit écran

Le bonheur du conteur

Le mystère du conteur

The Storyteller devrait donc faire son grand retour sur petits écrans. Fremantle s'est associé à The Jim Henson Company et au producteur et scénariste Neil Gaiman pour développer une nouvelle version de la série.Monstres et Merveilles (The Storyteller) est une série télévisée britannico-américaine en neuf épisodes de 25 minutes créée par Jim Henson et diffusée à partir du 15 mai 1988 sur HBO. En France, elle a d’abord été diffusée sur Antenne 2 puis sur France 3, Canal J et Ciné FX.« Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu est celle des Monstres et Merveilles...» Un vieil homme incarné par John Hurt, était assis dans son fauteuil au coin du feu, accompagné de son chien qui parle, et contait de vieilles légendes européennes.Inspirée par les études universitaires en folklore et en mythologie de sa fille Lisa, Jim Henson avait imaginé un monde merveilleux, habité par divers personnages mystiques et magiques : des géants, des lions blancs, des elfes. Il explorait des thèmes tels que la peur, le désir, la mort et le destin, et remettait en question les notions de bien et de mal.« Il n'y a actuellement rien de tel que The Storyteller dans le paysage télévisuel et les thèmes abordés par ces histoires sont encore plus importants aujourd'hui », a déclaré Dante Di Loreto, président de Fremantle US. « C’est un réel plaisir de travailler avec Lisa et la société Henson et de nous associer à nouveau à Neil sur ce projet, qui mettra davantage en valeur son brillant pouvoir narratif. »Pour le retour de la série, Neil Gaiman s'apprête à faire quelques modifications. Notamment, à propos du conteur.« Ce qui me fascine dans Monstres et Merveilles, ce sont ces choses que nous ne connaissons pas : qui était le conteur, pourquoi racontait-il ces histoires, était-il un gobelin, un magicien » interroge l'auteur. « Ce que j'aimerais faire, c'est explorer davantage cette première intrigue. Nous allons en apprendre bien plus sur son identité. Et découvrir des choses que l'on ignorait ne pas savoir. La série commencera d'ailleurs dans un royaume du nord où les histoires sont interdites et où le fait de raconter est punissable. »De son roman à succès American Gods au folklore africain des Anansi Boys, Neil Gaiman est connu pour son travail de vulgarisation et de réinterprétation de la mythologie.« Neil Gaiman est un expert du folklore traditionnel et de la mythologie, en plus d'être lui-même le « conteur » moderne de notre époque. J'ai l'impression que si Neil était un acteur, il devrait jouer ce personnage car il incarne ce que le conteur est, un forgeron habile qui peut divertir les gens avec le pouvoir de l'histoire elle-même. » a déclaré Lisa Henson, PDG de The Jim Henson Company.« Monstres et Merveilles était une série d'histoires brillamment écrites, dirigées et racontées. C'est une tâche terrifiante et inspirante de réinventer ce que Jim Henson a fait. Je suis honoré que la société Jim Henson m'ait confié cette tâche », ajoute Gaiman.The Storyteller sera produit par Fremantle, filiale de RTL Group, en association avec The Jim Henson Company, avec Lisa Henson en tant que productrice exécutive et Blanca Lista en tant que co-producteur exécutif. Gaiman sera également un producteur exécutif. Il produit actuellement la série Gormenghast en association avec Fremantle, une série adaptée de la trilogie fantastique de Mervyn Peake.Les dates du tournage et le casting restent pour l'instant inconnus. Une chose est sûre, l'absence de John Hurt, qui incarnait auparavant le rôle du conteur, pèse : l'acteur est mort en janvier 2017 d’un cancer. « Ç'aurait été serait génial de pouvoir avoir les acteurs de la série originale. Nous avions vraiment la crème de la crème », a déclaré Gaiman.Via Deadline