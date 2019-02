La série Nightflyers, d'après G.R.R. Martin, c'est déjà fini

Depuis des temps immémoriaux, les volcryns traversent la galaxie. Personne ne sait d’où ils viennent, où ils se rendent... ni même ce qu’ils sont vraiment. Karoly d’Branin est bien décidé à être celui qui percera ce mystère. Entouré de scientifiques de talent, il embarque sur l’Armageddon. Mais bien vite les tensions s’accumulent. Quelle est cette menace sourde qui effraie tant leur télépathe ? Et pourquoi le commandant du vaisseau refuse d’apparaître autrement que par hologramme ? Karoly est certain d’une chose : ses volcryns sont tout proches. Pas question de faire demi-tour. Quel qu’en soit le prix.

Retour sur Terre pour Nightflyers, le projet à très gros budget de la chaine SyFy, coproduit avec la plateforme Netflix. NBCUniversal, maison-mère de la chaine, a décidé de couper les frais, après une saison et 10 épisodes seulement. Si SyFy diffusait la série aux États-Unis, sa diffusion ailleurs dans le monde, et notamment en France, était assurée par Netflix.La série est tirée d'un court roman de G.R.R. Martin, traduit en français sous le titre Le Volcryn par Odile Ricklin pour Actusf et publié pour la première fois aux États-Unis en 1980.Le résumé de l'éditeur pour Le Volcryn :Roman culte de G.R.R. Martin, qui prouvait ainsi sa maitrise d'un autre genre que la fantasy, Le Volcryn est très apprécié des fans. À l'inverse, l'accueil réservé à la série n'a pas été des plus enthousiastes. Le producteur exécutif Jeff Buhler, également désigné comme responsable en chef de la série, avait pourtant laissé entendre qu'il avait en tête une histoire nécessitant plusieurs saisons pour se développer.Les audiences, aux États-Unis, ont visiblement été décevantes : l'épisode final n'aurait été vu que par un peu plus de 400.000 spectateurs lors de sa première diffusion, tandis que la série, sur Netflix, a été éclipsée par le succès de You. Nightflyers réunissait notamment Eoin Macken, David Ajala et Jodie Turner-Smith, pour sa distribution.Il ne s'agit pas du seul projet tiré des livres de Martin, hors Game of Thrones : des séries autour des textes des anthologies Wild Cards doivent prochainement faire leur apparition sur Hulu , le concurrent de Netflix.via The Hollywood Reporter