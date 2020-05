La série Normal People, d'après le livre de Sally Rooney, bientôt diffusée en France

Dans un lycée d’une petite ville de l’ouest de l’Irlande, Connell est un joueur de football apprécié, beau et athlétique. Marianne est une lycéenne fière, intimidante et solitaire qui évite activement ses camarades de classe et remet en question l’autorité de ses enseignants. Les parents de Marianne sont les employeurs de la mère de Connell (Sarah Greene), femme de ménage. Mais lorsque ce dernier vient chercher sa mère sur son lieu de travail, une connexion étrange et indélébile se développe entre les deux adolescents — une relation qu’ils sont déterminés à cacher.

Un accord de licence avec Endeavor Content, distributeur international de la série, permet au service de streaming Starzplay de porter la série Normal People en France, mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Amérique Latine et au Japon. La diffusion démarrera sur le service de streaming à l'été 2020.« Étant fan du roman, je pense que l’équipe créative a fait un travail extraordinaire en donnant vie à cette histoire », souligne Superna Kalle, vice-présidente exécutive de Starz International Digital Networks.Daisy Edgar-Jones (War of Worlds, Cold Feet) et Paul Mescal, dans son premier rôle à la télévision, endossent les deux rôles principaux, ceux de Marianne et de Connell. Lenny Abrahamson (Room) a réalisé les six premiers épisodes et Hettie Macdonald (Howard’s End) les six derniers. La série compte ainsi 12 épisodes de 30 minutes chacun, produits par Element Pictures.Le synopsis de la série :En complément de sa disponibilité sur son application pour iOS et Android en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, au Mexique et au Brésil, STARZPLAY est disponible en Europe, en Amérique Latine et au Japon sur Apple TV ; en France, en Allemagne, au Mexique et au Royaume-Uni sur Amazon Prime Video Channels et, enfin, sur Orange en France.