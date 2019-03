La série Peaky Blinders aura droit à son livre officiel

By Order of the Peaky Blinders a été rédigé par le journaliste et auteur Matt Allen. Le livre contient des entretiens exclusifs avec les réalisateurs de la série, notamment son créateur Steven Knight, et les acteurs Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson et Sophie Rundle.« Ce livre est une ressource inestimable pour des millions de fans du monde entier qui attendent avec impatience la cinquième saison de la série », a révélé l'éditeur.Autre bonne nouvelle, Nicki Crossley, la responsable de publication, a annoncé l'achat des droits de publication au niveau mondial auprès d’Alice Bernardi du groupe Endemol Shine.« Tout comme des millions de téléspectateurs du monde entier, j'ai moi aussi été saisi par l'histoire de la famille Shelby. Je suis impatiente de voir les fans faire une tournée des coulisses de la série, avec son casting incroyablement talentueux et son équipe des plus créatives », a-t-elle confié.Selon The Bookseller , le livre devrait être le 17 octobre prochain.Pour ceux qui auraient loupé la série phare de Netflix, elle retrace le parcours d’une famille de gangsters dirigée par un survivant de la Guerre de 14-18, Thomas Shelby (incarné par le grand Cillian Murphy). C'est d'abord sur BBC Two en 2013 que la série britannique créée par Steven Knight a été diffusée. En France, elle est diffusée depuis le 12 mars 2015 sur Arte.La cinquième saison est attendue pour le printemps 2019.