La série The Boys d’Amazon : la date de sortie de la saison 2 dévoilée

Tirée des comics de Garth Ennis et Darick Robertson, la série The Boys aura droit à une deuxième saison. Elle comptera 8 épisodes, dont les premiers arriveront dès septembre prochain sur Amazon Prime Vidéo, a annoncé la plateforme de streaming. Pour les autres, il faudra faire preuve d’un peu de patience, n’en déplaise aux binge-watchers...









En effet, Amazon Prime Video a dévoilé sur son compte Twitter la date de sortie de cette nouvelle saison tant attendue par les fans de la série : le 4 septembre 2020. Basé sur la série de comics écrite par Garth Ennis et Darick Robertson (trad. Alex Nikolavitch), publiée par Panini Comics entre 2006 et novembre 2012, The Boys dresse un portrait ironique de l’imaginaire autour des superhéros. Confiante de la future réussite de sa série, Amazon avait annoncé la deuxième saison en juillet 2019, soit, avant même la diffusion de la première saison. On en sait désormais un peu plus.En effet, Amazon Prime Video a dévoilé sur son compte Twitter la date de sortie de cette nouvelle saison tant attendue par les fans de la série : le 4 septembre 2020.

You demanded it (and demanded it and demanded it). The Boys Season 2 arrives September 4. pic.twitter.com/kimylacv8w — Prime Video (@PrimeVideo) June 26, 2020





À noter toutefois, seuls les trois premiers épisodes seront mis en ligne. Pour les cinq autres, Amazon Prime Video a opté pour le rythme hebdomadaire.



Autre nouveauté, la saison 2 accueillera le personnage de Stormfront, interprété par Aya Cash (You’re The Worst, Le Loup de Wall Street).



Aux commandes, on retrouvera toujours Eric Kripke (Supernatural) et Seth Rogen (Preacher). Pour rappel, La série est coproduite par Amazon Studios et Sony Pictures Television Studios avec Point Grey Pictures, Kripke Enterprises et Original Film.



Parmi les producteurs exécutifs, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg (Preacher), James Weaver (Preacher) de Point Grey Pictures, Neal H. Moritz (Prison Break), Pavun Shetty (New Girl) et Ori Marmur (Preacher), ainsi que Ken Levin et Jason Netter.

THE BOYS : quand les super héros

ressemblent à des supers raclures



Une première bande-annonce pour la saison 2 avait anticipé le mouvement, à consulter ci-dessous :