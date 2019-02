La série Vernon Subutex, d'après Virginie Despentes : bande-annonce

Vernon Subutex, disquaire au chômage, se fait expulser de son appartement. En quête d’un endroit où dormir, Vernon sollicite d’anciens amis de la bande de Revolver, son mythique magasin de disques, dont Alex Bleach, rock-star sur le retour. Mais celui-ci meurt d’une overdose et lui laisse trois mystérieuses cassettes vidéo. Alors que Vernon disparaît dans l’anonymat de la ville, il devient l’homme le plus recherché de Paris…

Découvrez les premières images de la série très attendue VERNON SUBUTEX, avec Romain Duris !

Une Création Originale CANAL+, bientôt sur @canalplus et @myCANAL. pic.twitter.com/3TMnbFVp2F — Création Originale CANAL+ (@CreationCanal) 5 février 2019



Inutile de souligner la série est particulièrement attendue : après le succès de la trilogie de Virginie Despentes en librairie, la présence de Romain Duris au casting de son adaptation a encore plus fait monter l'impatience. L'acteur du Péril jeune incarnera Vernon Subutex, disquaire déchu confronté à un monde qui semble ne plus vouloir de lui...Les 9 épisodes de 30 minutes chacun seront diffusés au printemps sur Canal + et sa plateforme de VOD, MyCanal. Il s'agit bien entendu d'une production originale du groupe Canal.Le synopsis de la série est le suivant :Les épisodes sont réalisés par Cathy Verney et Benjamin Dupas, sur un scénario signé par Virginie Despentes, avec la participation des deux réalisateurs.Sur l'intro de la chanson « As Happy As », des Thugs, un groupe de rock français originaire d'Angers particulièrement plébiscité dans les années 1990, les premières images de la série donnent le ton : Subutex sera un personnage anticonformiste, qui fait du rock un mode de vie.Les trois tomes de Vernon Subutex ont été publiés par Grasset entre 2015 et 2017 : c'est la première fois que Virginie Despentes se lançait dans une entreprise littéraire en plusieurs parties.À présent que Vernon Subutex est bouclé, Virginie Despentes devrait reprendre la traduction d'un recueil de poésie de Charles Bukowski , le sulfureux auteur américain du Journal d'un vieux dégueulasse, intitulé Sifting through the Madness for the word, the line, the way. « J’avais acquis les droits de Sifting il y a un moment, nous parlions de livres, de Buk, la place originelle qu’il occupe en elle — elle en est bien plus que familière, intime », nous expliquait Marion Mazauric, éditrice au Diable vauvert et proche de Virginie Despentes.Chose amusante, une partie du tournage s'était déroulée à côté de notre rédaction... souvenirs :