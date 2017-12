La Sibérie inaugure un prix littéraire en hommage à Valentin Raspoutine

Les écrivains de Sibérie auront désormais accès à un nouveau prix littéraire, baptisé en l’honneur de l’auteur Valentin Raspoutine. La région d’Irkoutsk et l’Union des écrivains soviétiques russes ont ainsi voulu saluer sa mémoire, en établissement un prix national – dédié toutefois aux auteurs sibériens.







Comme spécifié dans le message officiel, le gouvernement d’Irkoutsk a souhaité cette collaboration avec l’association des auteurs, pour « encourager les auteurs talentueux ». On ignore encore si les écrivains récompensés seront des primo-romanciers ou si le prix s’ouvrira à tous les écrivains de Sibérie.

Le jury, pour sa part, réunira tout à la fois des écrivains et des personnalités culturelles reconnues

Le prix sera décerné tous les deux ans, à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Valentin Raspoutine. La première remise du prix se tiendra le 15 mars dans la capitale de Sibérie. Né en 1937, l’auteur s’est éteint à Moscou le 14 mars 2015, la veille de son 78e anniversaire.









Plus largement, l’accord passé entre les deux organisateurs vise à développer le potentiel culturel et éducatif, à travers la littérature, mais également renforcer l’intérêt pour la lecture auprès des plus jeunes. Ainsi, au-delà du prix, plusieurs événements seront programmés, à l’initiative du gouverneur de la région, Sergueï Levchenko.

Le plus grand livre de Valentin Raspoutine, L’honneur de Tamara Ivanovna, fut publié aux Éditions des Syrtes.

Valentin Raspoutine, trad. Antonina Roubichou-Stretz – L'honneur de Tamara Ivanovna – Editions des Syrtes – 9782845451230 – 20 €