La Slovénie sera à l'honneur de la Foire du livre de Francfort pour 2022

On finira pas connaître l’ensemble des programmations en termes d’invités de la Foire du livre de Francfort jusqu’en 2055 sous peu. Après le Canada pour 2020, l’Espagne pour 2021 et l’Italie en 2023, c’est au tour de la Slovénie d’être conviée, pour 2022. La Grand Messe allemande vient d’officialiser l’invitation, prévue du 19 au 23 octobre de cette année-là.





Juergen Boos, Renata Zamida et Anton Peršak



« La littérature joue un rôle exceptionnel dans la société slovène. Trente ans après que les intellectuels et les auteurs slovènes ont jeté les bases de leur Constitution, avec la Constitution des Auteurs, qui fait suite à la déclaration d’indépendance de la Yougoslavie, en 1991, la Slovénie s’apprête à célébrer une grande fête de sa littérature et de sa culture à Francfort », assure Juergen Boos, commissaire général de la manifestation.

Renata Zamida, directrice de l’agence slovène du livre souligne que son pays est « le plus jeune invité à figurer parmi les Invités d’honneur de la Frankfurt Buchmesse », célébrant par la même occasion les 31 ans de création de l’État.

Et de souligner que sa littérature a largement dépassé les frontières, avec des auteurs comme Maja Haderlap qui réside à Carinthie (Land d’Autriche) ou Boris Pahor, qui lui vit à Trieste. Des auteurs qui se sont exportés, mais sont considérés comme des classiques dans les lettres slovènes.

Anton Peršak, ministre de la Culture, était présent pour la signature de l’accord. « Le gouvernement slovène et le secteur culturel considèrent cette invitation comme une occasion unique d’exposer les œuvres de la littérature du pays et de présenter la nation elle-même. » Et d’insister : en une trentaine d’années, ce petit pays a su se distinguer sur la scène européenne, « en tant qu’État souverain et entité culturelle indépendante ».

Rendez-vous est pris...