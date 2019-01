La société américaine de distribution HBO Films acquiert Native Son

La société de production et de distribution HBO Films a acquis les droits de distribution aux États-Unis du film Native son, une adaptation cinématographique du roman éponyme de Richard Wright, quelques heures à peine avant sa présentation en première mondiale au Festival de Sundance le 24 janvier 2019.





( Photo d'illustration : Un enfant du pays de Richard Wright, trad. Hélène Bokanowski et Marcel Duhamel, édition Gallimard ) ( Photo d'illustration : Un enfant du pays de Richard Wright, trad. Hélène Bokanowski et Marcel Duhamel, édition Gallimard )





Alors que Native Son devait être distribué par A24 Films, sa société de production, le premier film du plasticien américain Rashid Johnson a trouvé un nouveau foyer : ses droits de distribution ont été rachetés par HBO Films. Native Son fera donc plutôt ses débuts sur la chaîne de télévision HBO dans le courant de l'année 2019.



Native Son (Un enfant du pays traduit par Hélène Bokanowski et Marcel Duhamel) est tout d'abord un ouvrage de Richard Wright publié en 1940 aux éditions Harper & Row. L'oeuvre a déjà fait l'objet de deux précédentes adaptations cinématographiques : la première est un film argentin en noir et blanc réalisé par le cinéaste français Pierre Chenal en 1951, le second un film américain réalisé par Jerrold Freeman en 1986 et mettant en vedette Oprah Winfrey.



Synopsis :

Dans l'Amérique des années 1930, Bigger Thomas, un jeune homme noir de 20 ans, vit dans un quartier du South Side (zone où est parquée la communauté noire), à Chicago dans l'état de l'Illinois, avec sa famille (sa mère, son frère et sa sœur) dans un logement vétuste infesté de rats. Bigger ne croit pas à grand-chose et ses amis d'infortune non plus. Il sait qu'il est condamné, qu'il l'était même avant sa naissance…

À la différence de beaucoup des siens qui se savent condamnés à vivre dans peu d'espace et avec peu de liberté, Bigger n'accepte pas son sort. Il a en lui une rage, rage de subir un système de répression et d'oppression qui lui dicte sa vie, car il a la malchance d'être noir. Il aimerait pouvoir rêver, mais il sent en lui une telle furie ! Furie qu'il sait condamnatrice, furie qui le poussera à commettre des actes irréparables.



Le film de Rashid Johnson marquera la troisième adaptation de Native Son. Tiré du scénario de Suzan-Lori Parks, le film réunira Ashton Sanders dans le rôle de Bigger Thomas, Margaret Qualley, Nick Robinson, KiKi Layne, Bill Camp et Sanaa Lathan.