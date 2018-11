La Société Centrale Canine dévoile son palmarès littéraire

La Société Centrale Canine (SCC) vient de remettre, ce jeudi 15 novembre 2018, son 10e Prix Littéraire à l'Hippodrome d'Auteuil, dans le cadre du Salon des Artistes Animaliers, de chasse et de la nature. Chaque année depuis 2006, ce Prix récompense les meilleures œuvres francophones mettant en exergue les relations entre l'Homme et le Chien.







Deux lauréats ont été désignés par le jury parmi une cinquantaine d'ouvrages en lice. Après avoir distingué Gérard Desjeux pour Rêves de brume en 2017, le jury a cette année été séduit par Secret d'Irlande, le dernier roman de Geneviève Gaeng.

Publié en auto-édition, cet ouvrage a en effet été désigné lauréat de cette 10e édition du Prix Littéraire de la SCC. Le jury a particulièrement apprécié l'originalité de construction de l'ouvrage qui allie avec bonheur pages historiques, intrigue romanesque et passage d'un siècle à l'autre, au service d'un lévrier d'exception, l'Irish wolfhound.

Dans la catégorie ouvrage documentaire, créée l'année dernière, le jury a décerné le Prix à Max Carli, François-Xavier Allonneau et Serge Simon pour leur guide J'éduque et je dresse mon chien paru aux Éditions Sud Ouest, qui succède ainsi à Véronique Servais et son ouvrage La science [humaine] des chiens.

Le jury a particulièrement apprécié la qualité de cet ouvrage avec son côté pratique et les photos qui illustrent parfaitement les propos des auteurs.

Le jury de l'édition 2018 du Prix littéraire de la Société Centrale Canine était composé de 6 jurés : Anne-Marie Class (secrétaire générale de la SCC), André Demontoy (docteur-vétérinaire et auteur), Imré Horvath (historien et photographe), Roger Madec (membre du comité de la SCC), Michel Mottet (président de la SCC) et Gilbert Titeux (historien de l'art et auteur).

Les jurés du Prix Littéraire de la SCC ont également attribué 3 Mentions spéciales :

Mention spéciale pour le meilleur ouvrage technique

Petit ABC de l'éducation positive du chiot et du chien de Chloé Fesch, aux éditions Rustica

Mention spéciale pour le meilleur album jeunesse

Chien Bernard de Dorothée de Monfreid, aux éditions L'école des loisirs

Mention spéciale pour le meilleur ouvrage humoristique

Journal intime d'un chien (un peu) paresseux de Jessica Cymerman et Nathalie Jomard, aux éditions First