La splendeur du vertige : Québec en toutes lettres 2018

L’année 2018 marque un tournant majeur pour le festival Québec en toutes lettres, désormais soutenu par le Bureau des grands événements de la Ville de Québec. Du 20 au 28 octobre prochain, le festival Québec en toutes lettres se déploiera dans l’espace public, investissant plusieurs endroits du quartier Saint-Roch. Du parvis de l’église à l’Impérial, sans oublier la bibliothèque Gabrielle-Roy, le public sera convié à découvrir « la splendeur du vertige ».



Dominique Lemieux, directeur de la Maison de la littérature et du festival Québec en toutes lettres, souligne : « Le festival souhaite être un reflet du dynamisme du milieu littéraire de la ville, alors que 2018 marque le 170e anniversaire de la fondation de L’Institut Canadien de Québec, initiateur du festival et gestionnaire de la Bibliothèque de Québec, ainsi que l’entrée de la Ville de Québec dans le Réseau des villes créatives de l’UNESCO à titre de Ville de littérature ».



Mettre en valeur la liberté d’expression, parfois jusqu’au vertige…

L’événement présentera une programmation inspirée, notamment, par un autre anniversaire, le 70e anniversaire du Refus global, manifeste important dans l’histoire et la culture québécoises. Le Refus global représente entre autres une forme d’insoumission, de désobéissance, de refus du cadre préétabli.



Isabelle Forest, responsable de la programmation, précise : « C’est l’idée de créer librement que nous souhaitons mettre en valeur. Comme Québec en toutes lettres est un festival littéraire, il nous apparaissait tout indiqué de choisir un intitulé littéraire, voire poétique, pour évoquer le fil conducteur de la programmation. En mariant poésie et insoumission, on pense rapidement à Denis Vanier, auteur urbain et anticonformiste, qui a contribué à la transformation de la poésie québécoise. »



Et d'ajouter : « Ce sera donc “La splendeur du vertige”, un extrait tiré de Tu me trompes avec un oiseau, un recueil de Vanier, qui sera le cœur de ce 9e festival. Des propositions exceptionnelles ont été dénichées et d’autres, tout aussi fabuleuses, ont été commandées. Ce sera un privilège et un grand bonheur de faire découvrir ces gens et ces œuvres. »

En plus de la programmation de spectacles littéraires de grande qualité présentés à l’Impérial, une salle permettant de doubler la capacité d’accueil, des expositions, des rencontres, des tables rondes, des projections et du volet famille, le festival multipliera les partenariats avec d’autres organismes culturels et aura le privilège de recevoir de la grande visite venue d’ici et d’ailleurs et d’offrir aux gens de Québec des moments rassembleurs, empreints d’humanité et gratuits au cœur du quartier Saint-Roch.

