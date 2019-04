La Suisse invitée d'honneur de la 34ème Comédie du Livre

Bernard Travier, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, Délégué à la culture et au patrimoine et Florence Bouchy, Directrice artistique et littéraire de la Comédie du Livre, présentent les grandes orientations de la 34ème Comédie du Livre qui se tiendra du 17 au 19 mai 2019 à Montpellier. Cette année, les littératures suisses seront mises à l’honneur.