La Terre inhabitable, de David Wallace-Wells, adapté en série par HBO

(photo d'illustration, baldeaglebluff, CC BY-SA 2.0)

Si votre inquiétude face au réchauffement climatique se résume à une crainte de la montée du niveau de la mer, vous ne faites qu'effleurer la surface des catastrophes à venir. En Californie, les feux de forêt sévissent maintenant toute l'année, détruisant des milliers d'habitations. Les inondations déplacent des dizaines de millions de personnes chaque année dans le monde. Sans une révolution dans la façon dont des milliards d'êtres humains mènent leur vie, d'immenses parties de la Terre pourraient devenir inhabitables et d'autres très inhospitalières dès la fin du siècle.

David Wallace-Wells voyage dans notre futur proche. Il met en lumière les problèmes climatiques : pénuries alimentaires, réfugiés climatiques, etc. Mais, surtout, il démontre brillamment comment le réchauffement aura des conséquences directes sur presque tous les aspects de la vie humaine, sur la vie politique et culturelle des nations, sur le sens de l'Histoire.

« Vivre avec 4 °C de plus » : voilà le programme qu'explore David Wallace-Wells dans son livre, pensé comme un signal d'alarme et une incitation à agir pour protéger l'environnement, sauver la planète et, pourquoi pas, ses habitants. Pour éveiller les consciences, l'auteur évoque les conséquences du réchauffement climatique sur différents plans, de l'économie à la culture en passant par la politique.Le résumé de l'éditeur pour La Terre inhabitable :