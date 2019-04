La traduction d'Un sac de billes de Joseph Joffo par Fan Chao Yen primée

Remise du Prix de la Traduction ATTF-BNP Paribas 2018 à Fan Chao-yen pour sa traduction en mandarin d’Un sac de billes de Joseph Joffo. #traduction #TIBE2019 pic.twitter.com/6sdp7vCYxL — Lettres de Taiwan (@LettresTaiwan) February 12, 2019



L’Association taïwanaise des traducteurs de français (ATTF) a attribué le Prix de la Traduction ATTF-BNP Paribas 2018 à Fan Chao Yen, 范兆延, pour sa traduction de Un sac de billes de Joseph Joffo.Le jury est composé de cinq spécialistes (universitaires, écrivains et traducteurs professionnels) recrutés par l’ATTF. Il s’agissait cette année de : 阮若缺 Juan Rachel Yao-chueh, 馬向陽 Ma Xiang-Yang, Coraline Jortay, 劉順一 Liu Shun-I et 吳明益 Wu Ming-yi.« J’ai été impressionnée par la très grande musicalité ainsi que par le sens du rythme de la traduction d’Un sac de billes de Joseph Joffo par Fan Chao-yen. Il offre ainsi au public taïwanais la possibilité de découvrir un roman déjà classique que plusieurs générations de francophones ont lu à l’école », a souligné Coraline Jortay. « Je tiens également à souligner la très grande qualité des cinq traductions finalistes du concours. Elles témoignent de la grande vitalité de la traduction littéraire à Taïwan, au sein de laquelle le champ francophone est particulièrement bien représenté. »Créée en 2013, l’Association taïwanaise des traducteurs de français est présidée par Wu Kun Yung. Elle bénéficie du soutien des traducteurs entre le chinois et le français à Taiwan, des éditeurs et des universitaires. Selon l’estimation du Bureau français de Taipei, environ 200 ouvrages de langue française sont traduits et publiés à Taïwan chaque année. En promouvant l’excellence des traductions, le Prix de la Traduction ATTF-BNP Paribas vise à approfondir ces échanges déjà riches.La cérémonie de remise des Prix ATTF s’est déroulée le 17 février 2019 lors de l’inauguration du Pavillon français à la Foire internationale du livre de Taipei, en présence du directeur pays BNP Paribas, Olivier Rousselet, du directeur adjoint du Bureau français de Taipei, Guillaume Delvallée, du Président de l’Association taïwanaise des traducteurs de français, Wu Kun-Yung, et des personnalités françaises et taïwanaises invitées à la Foire.