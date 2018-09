”La vraie vie“ d'Adeline Dieudonné reçoit le prix Filigranes 2018

Adeline Dieudonné, avec La vraie vie aux éditions L’Iconoclaste, remporte le Prix Filigranes, suivi de près par Helena de Jérémy Fel et Séquoias de Michel Moutot.





Adeline Dieudonné - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Adeline Dieudonné - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Un nouveau prix vient saluer le roman d’Adeline Dieudonné – La vraie vie a déjà reçu le Prix du roman Fnac ainsi que le prix Première plume cette année.



La lauréate de cette année a été sélectionnée par un jury présidé par Thomas Gunzig et composé de 44 personnes : des libraires et Marc Filipson, mais aussi 12 fidèles clients, des journalistes ainsi que des cadres et clients des sponsors.



Le Prix Filigranes est doté d’un chèque de 10.000 € offert par les partenaires la banque ING et Soyer & Mamet Assurances et soutenu par le partenaire media le journal l’Echo.



Le Prix Filigranes a été créé en 2016 dans le but de récompenser un livre de qualité accessible à tous.



Lors de sa première édition, le Prix a été décerné à Adelaïde de Clermont-Tonnerre pour Le Dernier des nôtres (Grasset), la seconde édition a été remportée par Thomas Gunzig, La vie Sauvage (Diable Vauvert).





Adeline Dieudonné – La vraie vie – L’iconoclaste – 9782378800239 – 17 €