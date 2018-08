La vraie vie d'Adeline Dieudonné remporte le Prix Première Plume 2018

Pour sa deuxième édition, Le Furet du Nord, en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France, présente le Prix Première Plume. Avec ce prix, les libraires souhaitent mettre en lumière chaque année des auteurs de la Rentrée Littéraire dans la catégorie « Premier Roman », pour la force de leurs récits et les émotions qu’ils ont insufflées.









De son côté, le Crédit Agricole Nord de France souhaite souligner l’aventure entrepreneuriale que constitue un « Premier Roman » porté à l’édition.



Un roman initiatique drôle et acide. Le manuel de survie d'une guerrière en milieu hostile. Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse. Mais un jour, un violent accident vient faire bégayer le présent.

Ce prix est décerné par un jury composé de 5 lecteurs collaborateurs du Crédit Agricole Nord de France, d’un lecteur du Cercle des Lecteurs Furet et de 4 libraires Furet du Nord. L’unanimité et l’enthousiasme ont porté le choix du jury vers : Adeline Dieudonné, La vraie vie (L’Iconoclaste).Derrière cette couverture un peu étrange se cache l’histoire d’une famille en apparence banale : pelouse verte et bien coupée, pavillon entretenu et pourtant... un prédateur se cache à l’intérieur.Héroïne magnifique, véritable guerrière belle et rebelle, l’ado de la famille nous raconte son histoire. Un roman intense, percutant, drôle dont vous ne sortirez pas indemne et qui vous hantera au-delà de la dernière page...« Un huis clos familial, puissant, à la lecture addictive », indique Shirley, libraire au Furet de Roubaix, Présidente du Prix Première Plume.À l’occasion de la « Grande Soirée Rentrée Littéraire », point d’orgue de la saison proposé par le Furet avec le soutien du Crédit Agricole, Adeline Dieudonné se verra remettre officiellement son prix, d’une valeur de 1000 €, et partagera le plateau animé par Frédéric Launay avec Clara Dupont-Monod, Jérémy Fel Carole Fives et Philippe Torreton.Adeline Dieudonné – La vraie vie – L’iconoclaste – 9782378800239 – 17 €