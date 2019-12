La Warner met de côté Akira, pris de vitesse par The Flash

Le travail sur le script du film live Akira, très attendu, n'est toujours pas terminé, a indiqué le réalisateur Taika Waititi, ce qui explique le retard dans la production. Pour rappel, Akira est à l'origine un manga de Katsuhiro Ōtomo, publié entre 1982 et 1990. Il deviendra ensuite un anime, en 1988, et l'un comme l'autre sont des références du genre, avec de nombreux fans à travers le monde.Inutile de dire que Warner Bros ne peut pas décevoir, et sera de toute façon attendu au tournant. Pour le moment, le film n'a donc plus aucune date de sortie, ce qui a le mérite de laisser aux équipes le temps de plancher pour fournir la meilleure adaptation possible.Taika Waititi s'est déjà fait remarquer pour Jojo Rabbit et Thor: Ragnarok, et retrouvera l'univers Marvel pour Thor : Love and Thunder, dont la sortie est prévue le 3 novembre 2021.Toujours chez Warner Bros, un nouveau film de super-héros vient de trouver sa place dans les plannings avec The Flash, qui mettra en scène le super-héros super-rapide incarné par Ezra Miller. Le long-métrage devrait accourir en salles le 1er juillet 2022...via Deadline