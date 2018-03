Laetitia Colombani adaptera au cinéma son premier roman, La tresse

Laetitia Colombani adaptera donc elle-même son premier roman, paru en mai 2017 aux éditions Grasset, annonce Le Film français : La tresse deviendra son troisième long-métrage en tant que réalisatrice. Également scénariste, Colombani avait signé les scénarii de ses deux précédents films.



Le résumé de l'éditeur sur La tresse :

Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois continents. Trois chemins que rien ne destine à se croiser. Trois histoires pourtant liées. Inde. Smita est une intouchable. Mariée à un chasseur de rats, elle nettoie à mains nues les latrines de son village, comme le faisait sa mère. Son rêve : voir sa fille échapper à la tradition et apprendre à lire. Lorsque cet espoir est anéanti, elle décide de fuir avec l'enfant, malgré les mises en garde de son mari. Sicile. Julia est ouvrière dans l'atelier de traitement de cheveux de son père, le dernier du genre à Palerme. Elle trie, lave, décolore et teint des mèches fournies par les coiffeurs de la ville. Lorsque son père est victime d'un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Canada. Sarah est une avocate réputée. Mère de trois enfants, deux fois divorcée, elle enchaîne les dossiers à un rythme effréné. En passe d'être promue associée, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Sa vie en apparence parfaite commence à se fissurer. On dit parfois que la vie ne tient qu'à un fil... Et si la leur tenait à leur chevelure ? Trois destins de femmes que tout éloigne sauf l'essentiel : leur exigence de liberté.