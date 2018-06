Laetitia Colombani, prix littéraire Domitys 2018 pour La tresse

Le premier roman de Laetitia Colombani lui vaut tous les honneurs : il a déjà été salué par le Prix Relay des Voyageurs-Lecteurs 2017 et le premier prix littéraire de la FNABEH — Fédération Nationale des Associations de Bibliothèques en Établissements Hospitaliers.La sélection finale était la suivante :Looping, Alexia Stresi, StockLe Bureau des Jardins et des Étangs, Didier Decoin, StockL'Archipel d'une autre vie, Andreï Makine, SeuilLa tresse, Laetitia Colombani, GrassetAvant que les ombres s'effacent, Louis-Philippe Dalembert, Sabine Wespieser

Le prix sera remis à Laetitia Colombani le 14 juin prochain en présence des dirigeants du groupe Domitys, Jean-Marie Fournet, Frédéric Walther et Didier Jaloux et de la présidente du jury Irène Frain, qui passera le relai à Jacques Weber pour l'édition 2019.

Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois continents. Trois chemins que rien ne destine à se croiser. Trois histoires pourtant liées. Inde. Smita est une intouchable. Mariée à un chasseur de rats, elle nettoie à mains nues les latrines de son village, comme le faisait sa mère. Son rêve : voir sa fille échapper à la tradition et apprendre à lire. Lorsque cet espoir est anéanti, elle décide de fuir avec l'enfant, malgré les mises en garde de son mari. Sicile. Julia est ouvrière dans l'atelier de traitement de cheveux de son père, le dernier du genre à Palerme. Elle trie, lave, décolore et teint des mèches fournies par les coiffeurs de la ville. Lorsque son père est victime d'un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Canada. Sarah est une avocate réputée. Mère de trois enfants, deux fois divorcée, elle enchaîne les dossiers à un rythme effréné. En passe d'être promue associée, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Sa vie en apparence parfaite commence à se fissurer. On dit parfois que la vie ne tient qu'à un fil... Et si la leur tenait à leur chevelure ? Trois destins de femmes que tout éloigne sauf l'essentiel: leur exigence de liberté.