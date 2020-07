Laëtitia et Le Mensonge à la rentrée sur France Télévisions

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, à La Bernerie-en-Retz, non loin de Pornic, une jeune fille de 18 ans, Laëtitia, est victime d’un terrible meurtre. Sur le thème de « l’Ange et le Monstre », la presse donne aussitôt à l’affaire un retentissement spectaculaire. La série met en lumière les fragilités de l’adolescence et dresse le portrait d’une jeune fille d’aujourd’hui au seuil de s’en sortir et brisée dans son élan.

Sur France Télévisions, à la rentrée, quelques œuvres se feront une place sur le petit écran : en premier lieu, Laëtitia, une mini-série en six épisodes de 45 minutes tirée de l'enquête d’Ivan Jablonka, Laëtitia ou la fin des hommes (Éditions du Seuil). L'ouvrage était bien entendu basé sur des faits réels, ceux entourant le meurtre de Laëtitia Perrais par Tony Meilhon en 2011.Le synopsis :Au casting de cette mini-série réalisée et scénarisée par Jean-Xavier de Lestrade, avec Antoine Lacomblez : Sophie Breyer (Jessica), Marie Colomb (Laëtitia), Yannick Choirat (l'adjudant-chef chargé de l'enquête), Sam Karmann (l'assistant paternel de la famille d'accueil), Kevin Azaïs (le père biologique), Noam Morgensztern de la Comédie-Française (le meurtrier), Alix Poisson (l'assistante sociale), Clotilde Mollet (l'épouse de l'assistant paternel, famille d'accueil)...Laëtitia sera diffusée sur France 3.Autre adaptation d'un livre, Le Mensonge, d'après le titre homonyme signé par Christian Iacono aux éditions Sudarènes en 2016. Cette série en quatre épisodes de 52 minutes, réalisée et écrite par Vincent Garenq, revient sur les accusations de viols dirigées contre Christian Iacono au début des années 2000 par son petit-fils, alors âgé de 9 ans.Reconnu coupable, Christian Iacono avait clamé son innocence, jusqu'à une condamnation en appel. Finalement, en 2011, son petit-fils se rétracte, et Christian Iacono obtient l'annulation de sa condamnation en 2014...Le synopsis :Au casting de la série diffusée par France 2, Daniel Auteuil (Claude), Charlie Bruneau (Léa), Grégoire Bonnet (Maître Frédéric Lancel), Catherine Alric (Marie), Benjamin Bellecour (Pierre), Victor Meutelet (Lucas ado), Alex Terrier-Thiebaux (Lucas enfant)...Signalons également la diffusion, à la rentrée, de Giono, le voyageur immobile, sur France 3, documentaire réalisé par Fabrice Gardel.