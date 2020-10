Laetitia Masson réalise la fiction Chevrotine, d'après le roman d’Éric Fottorino

Pierre pleure encore sa défunte épouse quand il rencontre Laura, une femme joyeuse et sensuelle avec laquelle il aura un nouvel enfant, la petite Automne. Mais cet amour passionnel et inespéré saura-t-il résister aux démons du passé ?

Photographie : Élodie Bouchez dans le film Pupille

Après la mini-série Aurore, déjà pour ARTE, la réalisatrice Laetitia Masson retrouve Élodie Bouchez et Aurore Clément, rejointes au casting par le réalisateur iranien Rafi Pitts (Soy Nero, The Hunter). La coproduction du long-métrage est assurée par ARTE France et UGC Fiction.Le synopsis du film :Le roman d'Éric Fottorino a été publié par les éditions Gallimard en 2014.Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est communiquée pour ce film de 90 minutes.