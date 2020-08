Laëtitia Milot signe avec TF1 l'adaptation de Liés pour la vie

« Handicap, rééducation, culpabilité, espoir et résilience habitent les héros de Laetitia Milot », annonce la maison Plon, qui a fait paraître le livre en novembre 2017.Lucie, championne d’équitation en lice pour les JO, est victime d’un accident qui la laisse handicapée. Lâchée par son fiancé, elle doit s’armer de courage pour ne pas désespérer et mener à bien sa rééducation. Marc, un admirateur, entre alors en scène. Il est présent pour Lucie au quotidien, confident, ami attentif et dévoué qui l’aide dans cette épreuve... mais lui aussi porte un lourd secret.Pas peu fière, c’est un clap dans les mains que l’actrice (Plus belle la vie) et autrice annonce quelques jours plus tard le début du tournage.Il s’agit, pour TF1 et Laetitia Milot, d’une seconde (ou deuxième ?) collaboration. En effet, On se retrouvera , publié originellement chez Fayard en mai 2013, avait déjà fait l’objet d’un téléfilm, diffusé en juin 2015.