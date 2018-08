Lancement du Prix des Horizons imaginaires 2019

Le Collège Marianopolis et les Horizons imaginaires sont heureux d'annoncer à tous les passionnés des littératures de l’imaginaire le lancement officiel de la troisième édition de leur prix littéraire à jury intercollégial axé sur la science-fiction et le fantastique.







L’événement aura lieu le mercredi 5 septembre 2018 dès 18 h, à la Librairie de Verdun, située au 4750, rue Wellington, à Verdun (Montréal). Les cinq romans finalistes de cette année y seront dévoilés, en présence de leurs auteurs et d’autres invités du milieu littéraire et du réseau collégial.



Conçu à Marianopolis et appuyé par le Plan d’aide à la réussite du collège, ainsi que par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (via l’Entente Canada-Québec), le projet des Horizons imaginaires est une plateforme de promotion des genres de l’imaginaire qui propose, en plus de son prix, un blog culturel dont le contenu est créé par des collégiens.



Quelques dizaines d’étudiants passionnés de science-fiction et de fantastique, appuyés par leur professeur de français, Mathieu Lauzon-Dicso, ont collaboré à son lancement officiel en avril 2017.



Le prix permet aux cégépiens de développer leur goût pour la lecture et de stimuler leur jugement critique, grâce à la découverte d’œuvres curieuses et inspirantes qui rendent bien compte de la production actuelle des littératures de l’imaginaire francophones d’ici. Tout au long de l’année scolaire, les étudiants lisent les œuvres, en discutent dans le cadre d’activités pédagogiques encadrées par des employés et participent à des rencontres avec les auteurs.



C’est l’auteur François Blais qui a remporté le prix l’an dernier, avec son roman Les Rivières suivi de Les montagnes (Éditions de L’instant même).



Le Prix des Horizons imaginaires tient à remercier de leur appui ses partenaires officiels, soit le Salon du livre de Montréal, la Librairie de Verdun, le Congrès Boréal, les revues Les Libraires, Solaris et Brins d’éternité, ainsi que le Prix jeunesse des Univers parallèles.



Le Collège Marianopolis, un établissement d’enseignement anglophone, est reconnu comme un des meilleurs collèges préuniversitaires au Québec.



Il offre des programmes d’enseignement à près de 2 000 étudiants d’origines culturelles variées, sélectionnés parmi les meilleurs diplômés d’écoles secondaires publiques et privées, de langue anglaise et française, de la province et d’ailleurs.