Lancement du Prix Littéraire Europe 1 - GMF : 5 ouvrages en lice

Cette année, l’assureur GMF et la station de radio Europe 1 se sont associés pour créer un Prix littéraire qui met à l’honneur le lien humain, le collectif et la solidarité. À partir d’une présélection d’œuvres publiées en janvier 2020, 5 ouvrages ont été retenus. Parmi lesquels, le futur lauréat de cette première édition



Lancé pour la première fois cette année, le Prix Littéraire Europe 1 — GMF entend valoriser l’engagement au service de l’intérêt général. Ainsi, cette distinction récompensera les ouvrages de femmes et d’hommes qui se mettent au service des autres et œuvrent à rendre notre société plus humaine.« Chez GMF, premier assureur des Agents du Service Public, nous sommes honorés de pouvoir mettre en exergue les écrits et les témoignages de femmes et d’hommes qui consacrent leur action au lien humain, à l’engagement et à la solidarité. Ce sont des valeurs que nous faisons vivre, à travers nos relations avec nos assurés et notre identité mutualiste » a tenu à souligner Édouard Vieillefond, Directeur général de GMF.Pour cette première édition, le jury est présidé par Thierry Derez (Président de GMF et Président-Directeur général du groupe COVEA) et Constance Benqué (Présidente de Lagardère News). Il est composé de 15 personnalités issues du monde des Lettres, de la Haute Fonction Publique, de GMF et d’Europe 1 mais comprend également deux auditeurs, sélectionnés via un concours sur le Club Europe 1.Après délibération, les jurés ont rendu leur première sélection. Voici les ouvrages retenus : Ce qui est nommé reste en vie de Claire Fercak , Éditions Verticales : le témoignage du lien humain qui lie patients, soignants et aidants La belle Hélène de Pascale Roze , Éditions Stock : le récit d’une enseignante qui fédère ses élèves à travers la lecture et sa joie de vivre Le courage des autres d’Hugo Boris , Editions Grasset : un livre dans lequel l’auteur circule dans le métro parisien et célèbre ceux qui refusent l’indifférence et le manque d’humanité Le théâtre des nuits de Carl Aderhold , Éditions Stock : l’histoire d’une actrice qui s’engage auprès des troupes pendant la Grande Guerre Monsieur le maire de Pascal Grégoire, Éditions Cherche Midi : le portrait d’un maire de village qui voue sa vie à sa commune, jusqu’à la rupture.Pour connaître le lauréat de cette première édition, rendez-vous le 24 juin prochain. La cérémonie officielle de remise du prix se tiendra au Studio Bellemare, dans les locaux d’Europe 1.