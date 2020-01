Langdon, série télévisée inspirée du Symbole perdu, démarre (presque)

Robert Langdon, professeur en symbologie, est convoqué d’urgence par son ami Peter Solomon, philanthrope et maçon de haut grade, pour une conférence à donner le soir même. En rejoignant la rotonde du Capitole, il fait une macabre découverte.

Ce sera le premier indice d’une quête haletante, des sous-sols de la Bibliothèque du Congrès aux temples maçonniques, à la recherche du secret le mieux gardé de la franc-maçonnerie.

Une aventure où s’affrontent les traditions ésotériques et la formidable intelligence de Robert Langdon.

Le projet, à l’initiative de Imagine Television, CBS TV Studio et Universal Television, vient d'obtenir l'accord de la chaine NBC pour produire l'épisode pilote, apprend Deadline . Le scénario a été confié à Dan Dworkin et Jay Beattie, connus pour avoir coécrit la série télévisée The Crossing, diffusée en 2018.Cette nouvelle série Langdon s’inscrit dans le prolongement de la trilogie produite par Imagine Entertainment autour de l’œuvre de Brown, et réalisée par Ron Howard. Les trois films qui la composent, The Da Vinci Code, Angels & Demons et Inferno, mettaient notamment en vedette l’acteur américain Tom Hanks dans le rôle de Robert Langdon.À noter que les adaptations avaient quelque peu revu l’ordre chronologique originel de l’œuvre de Brown, dans laquelle Da Vinci Code, sorti en 2003 aux Etats-Unis faisait suite à Anges & Demons, sorti en 2000. Aussi, cette nouvelle production, qui s'inspire du Symbole perdu, s'accordera également quelques libertés avec l’œuvre originelle. Elle sera en effet conçue comme un prequel à la trilogie cinématographique et ne constituera pas le troisième volet de la série romanesque, dont l’intrigue faisait suite au Da Vinci Code.Pour rappel, voici un résumé de l’éditeur :Cette adaptation cinématographie retracera donc les premières aventures du symbologiste de Robert Langdon, alors que celui-ci se retrouve entrainé dans une enquête à multiples énigmes suite au kidnapping de son mentor. Engagé de force par la CIA, il découvrira les ramifications d’un inquiétant complot.