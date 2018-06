Lapin de papier et chat explorateur, Camille Garoche s'expose à Paris

Camille Garoche s’expose pour la première fois à Paris. Du 13 juin au 30 juillet, la galerie-librairie d'Actes Sud, Les Originaux, royaume des images et de l’art accueillera l’exposition “Le Lapin de neige et autres contes”. Ce sera l’occasion de découvrir de magnifiques illustrations réalisées par l’artiste.









La galerie-librairie Les Originaux met en avant l’univers doux et poétique de l’illustratrice Camille Gavroche à l’occasion de l’exposition Le lapin de Neige et autres contes. Spécialisé dans les albums jeunesse et les beaux livres, cet espace culturel est un lieu tout trouvé pour servir de tanière au bestiaire forestier et urbain de l’auteure.



Papiers découpés, papiers encadrés, reliefs et mise en scène sauvage et autres dioramas pour lapins sous cloches et planches originales : bienvenue dans l’univers de Camille Garoche. Originaire du Sud-Ouest, l’ancienne Princesse Camcam devint auteure illustratrice après des études d’Art appliqué à Paris.



Aujourd’hui, c’est riche d’une trentaine de publications jeunesse qu’elle propose de faire découvrir son travail. Elle travaille maintenant depuis son atelier de Montreuil sur ses propres histoires dont la série Suivez le guide qui compte pour l’instant quatre tomes et l’album Le lapin de Neige tout paru chez Casterman.



Alors rendez-vous mercredi 13 juin à partir de 18h30 pour le vernissage de l’exposition consacré aux créations de Camille Garoche à la galerie-librairie les Originaux dans le 6e arrondissement de Paris. L’entrée est libre.