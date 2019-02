Last Sons Of America adapté en film par Netflix, avec Peter Dinklage

Dans un avenir fictif, les habitants des États-Unis ont perdu la capacité de procréer à cause d'une attaque bactériologique, engendrée par un groupe terroriste. L'Amérique, plus faible et stérile que jamais, n'est plus en mesure de donner naissance à une nouvelle génération. Le pays se tourne massivement vers les services d'adoptions pour repeupler ses écoles et permettre à ceux qui le souhaitent de devenir parents.



Le reste du monde exporte désormais des quantités incroyables d'enfants vers les États-Unis. Le marché de l'adoption devient rapidement un business florissant. Les deux héros, Jackie et Julian, s'apprêtent à tenter leur chance dans le milieu. Partis au Nicaragua (en Colombie pour le film), ils montent leur entreprise et sécurisent de jeunes enfants à envoyer en Amérique du Nord.



Pour le moment, rien n'a été dévoilé concernant l'élément déclencheur de l'intrigue. Néanmoins, nous savons que c'est à cause de Jackie que tous deux se retrouveront dans de beaux draps...



Repéré dans la série Game of Thrones sous les traits de Tyrion Lannister, Peter Dinklage jouit aujourd'hui d'une grande popularité. Il est le grand favori pour interpréter le rôle de Julian. Il a récemment tourné dans plusieurs films, dont Avengers : Infinity War en 2018 et 3 Billboards, les Panneaux de la Vengeance en 2017.