Lauréats du Prix Filaf / Galeristes du meilleur livre d’art contemporain

Pour sa troisième édition, Galeristes a ouvert ses portes du 30 novembre au 2 décembre 2018, au Carreau du Temple, Paris. Fondé et dirigé par Stéphane Corréard, Galeristes est le premier salon imaginé par des collectionneurs et pour des collectionneurs.





Vue générale du salon Galeristes 2018, Carreau du Temple, scénographie Dominique Perrault Architecture, © Mehdi Mendas





La manifestation vient tout juste d’annoncer les lauréats du Prix Filaf / Galeristes 2018 (prix du meilleur livre d’art contemporain 2017 – 2018 édité ou coédité par une galerie).



Le Jury du Prix Filaf / Galeristes 2018, présidé par Laurence des Cars, présidente des Musées d’Orsay et de l’Orangerie, est composé de Christophe Donner, Sébastien Gokalp, Jean-Yves Jouannais, Alexandre Léger et Sabrina Silamo a ainsi récompensé :



• Les Travaux et les Jours d’Hélène Delprat, coédité par Dilecta et Christophe Gaillard, septembre 2017

• Cathryn Boch, Textes Fabienne Dumont et Pascal Neveux, édité par Galerie Papillon Paris, octobre 2017







La troisième édition de Galeristes se tiendra jusqu’au dimanche 2 décembre de 13h à 19h, au Carreau du Temple, Paris 3.





De gauche à droite : Sébastien Gokalp (conservateur du patrimoine), Jean-Yves Jouannais (critique d’art, écrivain et artiste), Sabrina Silamo (rédactrice en chef de la Revue de la Céramique et du Verre), Laurence des Cars (présidente du Jury et présidente des Musées d’Orsay et de l’Orangerie), Christophe Donner (écrivain, journaliste, critique littéraire et cinéaste) et Alexandre Léger (artiste). Photo © Mehdi Mendas.