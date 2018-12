Lauréats du prix Handi-Livres, en présence de Franck Riester

La 13ème édition du Prix Handi-Livres, sous la présidence d’Axel Kahn et la présence du ministre de la Culture Franck Riester, a choisi ses lauréats parmi une sélection de 36 livres, répartis en 6 catégories. Le jury a décidé, cette année, en plus de ses six lauréats, de remettre une « Mention Spéciale » et une récompense pour leur « Coup de Coeur ».

Les lauréats du Prix Handi-Livres & M. le Ministre de la Culture, Franck Riester

©Handilivres2018-HervéThouroude

Sans plus attendre, voici la liste des lauréats par catégorie :- Meilleur roman : Le Parfum de l'Hellébore de Cathy Bonidan (Éditions de La Martiniere Litterature)- Meilleure biographie : Les petites victoires de Yvon Roy (Rue De Sèvres)- Meilleur guide : Les aidants familiaux pour les nuls de Marina Al Rubaee & Jean Ruch (Edi 8 First Éditions)- Meilleur livre jeunesse enfant : Krol, le fou qui ne savait plus voler de Sigrid Baffert & Aurore Callias (L’école Des Loisirs)- Meilleur livre jeunesse adolescents : Mémoires en eaux troubles de Joelle Van Hee (Éditions Du Jasmin)- Meilleur livre adapté : Poule rousse de Sylvie Sternis, Caroline & Jeanne Pistinier (Lescalire lire autrement)- Mention spéciale : Le charme discret des petites roues... de Paul Samanos (Éditions D’un Monde À L’Autre)- Coup de coeur du jury : de Fred Ruby (Semeur De Trouble)Le prix Handi-livres est en partenariat avec Handicap & Société ainsi que la Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Georges Pompidou.Créé en octobre 2010, le Fonds Handicap & Société a pour objectif d’améliorer la situation des personnes handicapées, malades et dépendantes dans la société, en mettant en œuvre des actions innovantes dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la vie sociale et des loisirs.Le Club Handicap & Société a pour mission de susciter et de développer le dialogue entre les associations du handicap et l’ensemble des partenaires sociaux, économiques et politiques.La Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Georges Pompidou est une bibliothèque nationale rattachée au ministère de la Culture et de la Communication. Ouverte à tous sans formalités, 62 h par semaine, elle propose des espaces de lecture et de travail, des collections en consultation sur place, des accès internet, des médiations et des activités culturelles.Elle accueille environ 4500 personnes par jour.